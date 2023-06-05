ЕВРАЗ приступил к реконструкции коксовой батареи № 2 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2023. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проверил ход строительства ...06.12.2022 На ММК пройдут занятия для специалистов коксохимического производства
УрБК, Магнитогорск, 06.12.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) открывается первая часть мероприятия ...19.07.2021 На ММК идет строительство коксовой батареи № 12 за 67 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 19.07.2021. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил стройплощадку комплекса коксовой ...19.12.2017 ЕВРАЗ в 2017 году выделил на экологические проекты более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. ЕВРАЗ в 2017 году выделил на реализацию экологических программ своих металлургических и ...26.10.2017 ЕВРАЗ ЗСМК завершил реконструкцию дуговой сталеплавильной печи
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали дуговую сталеплавильную печь. ...