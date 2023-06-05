ЕВРАЗ приступил к реконструкции коксовой батареи № 2 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) стартовала реконструкция коксовой батареи №2. Об этом информирует региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Модернизация позволит повысить производство металлургического кокса влажностью 6% на 750 тыс. т в год. Проект, на который выделено около 25 млрд руб., предусматривает также и модернизацию цеха улавливания химических продуктов, участков тушения и рассева кокса, оборудования энергетического хозяйства. В ходе реконструкции будет использовано около 22 тыс. кубометров железобетонных конструкций и огнеупорного материала, 200 тыс. метров кабелей, 24 тыс. метров технологических трубопроводов, а также более 8 тыс. т современного оборудования, металлоконструкций и арматуры.



Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев подчеркнул, что производство дополнительных объемов кокса не только скажется положительно на себестоимости чугуна, но и позволит улучшить показатели производства — создать более 60 новых рабочих мест.



К строительно-монтажным работам на комбинате приступили в ноябре 2022 года. Получить первый кокс с новой батареи на ЗСМК планируют в 2024 году, все работы завершат в 2025 году.