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Количество карт «Мир» у жителей Среднего Урала за год выросло на 50%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Сумма операций по картам платежной системы «Мир», совершенных жителями Свердловской области в интернете, за I полугодие 2019 года увеличилась на 180% в сравнении с тем же периодом прошлого года: с 4,4 до 12,3 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, с использованием карт платежной системы «Мир» через интернет совершено 8,6 млн операций (рост к прошлому периоду — 148%).



В целом держатели национальных платежных инструментов, проживающие в Свердловской области, за 6 месяцев 2019 года провели в России и за рубежом 128,2 млн операций на сумму 195 млрд руб. (рост 82%).



«Количество карт «Мир» у жителей Среднего Урала активно растет: по состоянию на 1 июля 2019 года оно превысило 1,7 млн штук, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: количество выданных банковских карт прочих платежных систем сократилось на 4%. Всего по состоянию на 1 июля 2019 года кредитные организации выпустили для жителей Свердловской области 8,6 млн банковских карт», — комментируют в ведомстве.



Специалисты утверждают, что росту популярности платежной системы «Мир» способствуют различные акции, например, возможность получить на карту возврат до 7% от стоимости покупки, а также оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга бесконтактной картой «Мир» со скидкой — предложение действует до 31 декабря 2019 года.



Кроме того, продолжается рост уровня обеспеченности населения платежной инфраструктурой: по данным Банка России, в среднем по стране на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств, принимающих платежные карты.

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