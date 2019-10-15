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В Екатеринбурге будут судить сотрудников ЧОП «СОВА-2» за причинение вреда здоровью директору завода «ЭМА» Андрею Калетину

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут сотрудники ЧОП «СОВА-2» за причинение вреда здоровью гендиректору ПАО «Уральский завод «ЭМА» Андрею Калетину.



Они обвиняются по части 2 статьи 203 УК РФ «Совершение действий, выходящих за пределы полномочий, работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия».



Также одному из обвиняемых инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».



По версии следствия, днем 6 февраля 2019 года гендиректору ПАО «Уральский завод «ЭМА» Андрею Калетину сообщили о проведении монтажных работ на территории по ул. Верх-Исетский бульвар, 13. По указанию собственницы 4 и 5 этажа корпуса «А» здания, в лифтовом холле 4 этажа производился монтаж лестницы.



Андрей Калетин попытался пресечь незаконное производство монтажа. В ответ сотрудники ЧОП стали удерживать его, причиняя физическую боль и надев наручники.



После этого один из обвиняемых умышленно нанес Андрею Калетину удары в область левой ноги, верхней части спины. В результате ударов (согласно заключению эксперта, — прим. ред.) у Калетина были сломаны 9-11 ребра слева и повреждена ткань левого легкого. В соответствии с действующим законодательством такие ушибы расцениваются как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



«Расследованием уголовных дел в отношении обвиняемых занимались следователи отдела полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу. Благодаря их слаженной и профессиональной работе удалось собрать воедино все необходимые материалы, изобличающие указанных лиц в совершении инкриминируемых им противоправных деяний. В настоящее время материалы уголовных дел переданы в районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

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