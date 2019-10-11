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В Екатеринбурге вся уборочная техника будет готова к зимнему сезону к 15 октября

11 октябрь 2019 (17:51)

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге службы благоустройства практически завершили подготовку к предстоящей зиме — большая часть уборочной техники уже переоборудована для работы по зимнему регламенту. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проконтролировал готовность дорожно-эксплуатационных участков Железнодорожного и Кировского районов. Об этом сообщается на официальном портале города.

«Последние комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, в срок до 15 октября должны быть переоборудованы для работы в условиях зимнего времени», — сказал глава Екатеринбурга.

На первой площадке объезда — ДЭУ Железнодорожного района, глава Екатеринбурга осмотрел все единицы участка, ознакомился с современными технологиями уборки, особо отметив способность убирать грязь не только с дорог, но и с придорожной территории. По итогам проверки ДЭУ Александр Высокинский оценил ход подготовки района к зимней уборке как удовлетворительный.

На второй точке объезда — МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок», градоначальник осмотрел пескоструйные машины, грейдеры, мини-погрузчики — полную линейку дорожно-уборочной техники. Участок также получил удовлетворительную оценку. Глава Екатеринбурга распорядился обустроить территории ДЭУ и помещения для быта и отдыха персонала.

«При подготовке мы стараемся по максимуму помыть подпорные стенки, путепроводы, мосты, чтобы убрать всю летне-осеннюю грязь, и в зиму «зайти» чисто. У нас много новой техники, часть — отремонтирована, часть придёт к зиме. Мы не можем разово купить всю необходимую технику, но её количество мы регулярно наращиваем. Наипервейшая цель, стоящая перед нами, — через год-полтора увеличить парки ДЭУ на 30%», — подчеркнул глава Екатеринбурга.

Как отмечают на официальном портале города, в районных дорожно-эксплуатационных участках подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня, который с наступлением периода гололедицы будет использоваться для обработки проезжей части и тротуаров.

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