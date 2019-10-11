Новости дня

В Екатеринбурге вся уборочная техника будет готова к зимнему сезону к 15 октября

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге службы благоустройства практически завершили подготовку к предстоящей зиме — большая часть уборочной техники уже переоборудована для работы по зимнему регламенту. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проконтролировал готовность дорожно-эксплуатационных участков Железнодорожного и Кировского районов. Об этом сообщается на официальном портале города.



«Последние комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, в срок до 15 октября должны быть переоборудованы для работы в условиях зимнего времени», — сказал глава Екатеринбурга.



На первой площадке объезда — ДЭУ Железнодорожного района, глава Екатеринбурга осмотрел все единицы участка, ознакомился с современными технологиями уборки, особо отметив способность убирать грязь не только с дорог, но и с придорожной территории. По итогам проверки ДЭУ Александр Высокинский оценил ход подготовки района к зимней уборке как удовлетворительный.



На второй точке объезда — МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок», градоначальник осмотрел пескоструйные машины, грейдеры, мини-погрузчики — полную линейку дорожно-уборочной техники. Участок также получил удовлетворительную оценку. Глава Екатеринбурга распорядился обустроить территории ДЭУ и помещения для быта и отдыха персонала.



«При подготовке мы стараемся по максимуму помыть подпорные стенки, путепроводы, мосты, чтобы убрать всю летне-осеннюю грязь, и в зиму «зайти» чисто. У нас много новой техники, часть — отремонтирована, часть придёт к зиме. Мы не можем разово купить всю необходимую технику, но её количество мы регулярно наращиваем. Наипервейшая цель, стоящая перед нами, — через год-полтора увеличить парки ДЭУ на 30%», — подчеркнул глава Екатеринбурга.



Как отмечают на официальном портале города, в районных дорожно-эксплуатационных участках подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня, который с наступлением периода гололедицы будет использоваться для обработки проезжей части и тротуаров.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:51</span><br /><strong>В Екатеринбурге вся уборочная техника будет готова к зимнему сезону к 15 октября</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге службы благоустройства практически завершили подготовку к предстоящей зиме — большая часть уборочной техники уже переоборудована для работы по зимнему регламенту. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проконтролировал готовность дорожно-эксплуатационных участков Железнодорожного и Кировского районов. Об этом сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090556-v-ekaterinburge-vsya-uborochnaya-tehnika-budet-gotova-k-zimnemu-sezonu-k-15-oktyabrya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: