Новости дня

В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга внес изменения в схему движения трамваев, в связи с окончанием работ по строительству путепровода на улице Челюскинцев», — говорится в сообщении.



С понедельника движение будет организовано по однопутному участку в направлении от улицы Гражданской в сторону улицы Московской для трамваев № 3, 5, 7 и 23.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:08</span><br /><strong>В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090546-v-ekaterinburge-s-14-oktyabrya-zapustyat-dvizhenie-tramvaev-po-makarovskomu-mostu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: