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В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту
11 октябрь 2019 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге с 14 октября запустят движение трамваев по Макаровскому мосту. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга внес изменения в схему движения трамваев, в связи с окончанием работ по строительству путепровода на улице Челюскинцев», — говорится в сообщении.
С понедельника движение будет организовано по однопутному участку в направлении от улицы Гражданской в сторону улицы Московской для трамваев № 3, 5, 7 и 23.
«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга внес изменения в схему движения трамваев, в связи с окончанием работ по строительству путепровода на улице Челюскинцев», — говорится в сообщении.
С понедельника движение будет организовано по однопутному участку в направлении от улицы Гражданской в сторону улицы Московской для трамваев № 3, 5, 7 и 23.
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