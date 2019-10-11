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Ликинский автобусный завод отзывает 114 автобусов в РФ из-за несоответствия техническому регламенту

УрБК, Москва, 11.10.2019. Ликинский автобусный завод отзывает 114 автобусов из-за документарных и конструктивных несоответствий требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Об этом сообщает Росстандарт.



Программа мероприятий затрагивает 74 автобуса «ЛиАЗ-5290», реализованных с декабря 2017 года по настоящее время, и 40 автобусов «ЛиАЗ-5291», реализованных с декабря 2014 года по август 2017 года.



«По итогам дополнительных испытаний и утверждения технических решений будет рассмотрен вопрос о возобновлении реализации, а владельцы находящихся в эксплуатации автобусов смогут предъявить их для ремонта. В частности, в рамках программы мероприятий будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок», — говорится в сообщении.



Представители завода проинформируют владельцев автобусов, подпадающих под отзыв. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автобусов.

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