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В 2022 году сотрудники ГИБДД выявили в Екатеринбурге более 24 тыс. автомобилей с нарушениями правил «тонировки»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 году сотрудники Госавтоинспекции выявили в Екатеринбурге 24 тыс. 144 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовало техническому регламенту. Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол, а также стекол передних дверей должно составлять не менее 70%, сообщает городское отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции УМВД России.

Соблюдение регламента госавтоинспекторы проверяют с помощью прибора «Свет». В случае выявления нарушений, в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», в отношении автовладельца составляется административный протокол. Размер штрафа за данное нарушение составляет 500 руб.

Сотрудники автоинспекции напоминают водителям, что чрезмерная тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.

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