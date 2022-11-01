В 2022 году сотрудники ГИБДД выявили в Екатеринбурге более 24 тыс. автомобилей с нарушениями правил «тонировки»

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга за день обнаружили 45 автомобилей с неправильной тонировкой

В Екатеринбурге с начала 2021 года более 14 тыс. водителей были оштрафованы за неправильную тонировку

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. В Екатеринбурге за январь-август 2021 года более 14 тыс. водителей были привлечены к ...