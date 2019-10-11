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Повседневные траты россиян уменьшились в сентябре на 3,6%
11 октябрь 2019 (11:31)
УрБК, Москва, 11.10.2019. Повседневные траты россиян в сентябре уменьшились на 3,6% по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года они выросли на 13,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
«В сентябре россияне продолжили прошлогоднюю тенденцию и сократили свои повседневные расходы на 3,6%, достигнув апрельского значения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трат наших соотечественников вырос на 13,4%», — говорится в исследовании.
«Ромир» указывает, что реальные (то есть очищенные от инфляции) расходы четвертый месяц подряд остаются на самых высоких позициях для рассматриваемого месяца. В то же время в сентябре отмечается падение реальных расходов на 2%. По сравнению с прошлым годом реальные расходы в прошлом месяце выросли на 4,1%.
Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что сентябрьское уменьшение расходов является сезонным. По его словам, в первую очередь это связано с высокой базой августа, когда россияне закупались перед началом учебного года.
«Очевидно, что в сентябре наши соотечественники немного снизили объем своих трат. Однако если смотреть в динамике нескольких лет, мы видим, что показатели сентябрьских расходов в этом году находятся на самом высоком уровне, что может являться признаками двух крайне разных векторов — ростом цен или ростом уровня жизни населения», — добавил А. Милехин.
Исследование «Ромира» основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
«В сентябре россияне продолжили прошлогоднюю тенденцию и сократили свои повседневные расходы на 3,6%, достигнув апрельского значения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трат наших соотечественников вырос на 13,4%», — говорится в исследовании.
«Ромир» указывает, что реальные (то есть очищенные от инфляции) расходы четвертый месяц подряд остаются на самых высоких позициях для рассматриваемого месяца. В то же время в сентябре отмечается падение реальных расходов на 2%. По сравнению с прошлым годом реальные расходы в прошлом месяце выросли на 4,1%.
Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что сентябрьское уменьшение расходов является сезонным. По его словам, в первую очередь это связано с высокой базой августа, когда россияне закупались перед началом учебного года.
«Очевидно, что в сентябре наши соотечественники немного снизили объем своих трат. Однако если смотреть в динамике нескольких лет, мы видим, что показатели сентябрьских расходов в этом году находятся на самом высоком уровне, что может являться признаками двух крайне разных векторов — ростом цен или ростом уровня жизни населения», — добавил А. Милехин.
Исследование «Ромира» основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
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