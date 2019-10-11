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Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом племенной завод «Истоки»

11 октябрь 2019 (09:03)

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Племенной завод «Истоки». Об этом говорится в материалах суда.

«Признать общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Истоки» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 марта 2020 года», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве компании подал Сбербанк России. Сумма исковых требований составляет 10 млн руб.

Племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».

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