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Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом племенной завод «Истоки»
11 октябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Племенной завод «Истоки». Об этом говорится в материалах суда.
«Признать общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Истоки» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 марта 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве компании подал Сбербанк России. Сумма исковых требований составляет 10 млн руб.
Племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».
«Признать общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Истоки» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 марта 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве компании подал Сбербанк России. Сумма исковых требований составляет 10 млн руб.
Племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».
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