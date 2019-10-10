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Использование электросамокатов и гироскутеров в России будет внесено в правила дорожного движения

УрБК, Москва, 10.10.2019. В России разрабатываются изменения в правила дорожного движения, которые будут регулировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах страны. Об этом сообщает «Прайм».



На сегодняшний день началась разработка изменений в правила дорожного движения. Они будут регламентировать, какие из этих устройств могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части, по велодорожкам. Это связано с тем, что данные транспортные средства становятся более доступными и популярными, в том числе среди детей.

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