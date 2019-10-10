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Гендиректор компании «Автобаза 96» в Камышлове привлечен к ответственности за нарушения трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Гендиректор автотранспортного предприятия Камышлова ООО «Автобаза 96» за нарушения законодательства в сфере трудовых отношений привлечен к административной ответственности. Проверку в организации проводила Камышловская межрайонная прокуратура совместно с Государственной инспекцией труда Свердловской области.



По ее результатам в действиях должностных лиц ООО «Автобаза 96» выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. Установлено, что на основании приказа руководства на предприятии были изменены сроки выплаты заработной платы, при этом дополнительные соглашения по срокам выдачи заработной платы с работниками не заключались.



В связи с несвоевременной выплатой заработной платы работникам общества в отношении гендиректора ООО «Автобаза 96» возбудили административное дело по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Также установлены нарушения при увольнении работников и факты несвоевременного расчета с ними. По ним вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Автобаза 96» по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение». По результатам рассмотрения мировой судья судебного участка № 2 Камышловского судебного района оштрафовал генерального директора предприятия на 80 тыс. рублей.



Сотрудники прокуратуры установили, что график отпусков на очередной год на предприятии не оформляется, уведомления работникам о времени начала отпуска не выдаются. По данным фактам прокуратура возбудила административное дело в отношении генерального директора ООО «Автобаза 96» по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».



В нарушение статьи 212 Трудового кодекса РФ специальная оценка условий труда рабочих мест в ООО «Автобаза 96» не проведена, в связи с чем не установлен размер доплат за вредные условия труда работникам предприятия. По данному факту прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «Автобаза 96» административное дело по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение работодателем специальной оценки условий труда на рабочих местах».



Также установлено, что в ООО «Автобаза 96» работники были допущены к выполнению работ с нарушением установленного порядка прохождения обязательных медицинских осмотров, без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований.



По данному факту возбуждено административное дело в отношении генерального директора ООО «Автобаза 96» по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований».



Все административные дела направлены в Государственную инспекцию труда Свердловской области для рассмотрения по существу.



По итогам проверки Камышловская межрайонная прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия с требованием об устранении нарушений закона, а также направила исковое заявление в Камышловский районный суд о возложении обязанности на ООО «Автобаза 96» провести специальную оценку условий труда в соответствии с действующим законодательством, провести психологическое и медицинское освидетельствование работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

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