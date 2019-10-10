Новости дня

В Серове пресекли незаконный оборот пивных напитков

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО пресекли незаконный оборот пивных напитков в Серове.



В ходе проверки 8 октября был установлен факт оборота алкогольной продукции (пивные напитки) с признаками нарушения требований государственных стандартов. Из нелегального оборота изъято 38 тыс. 205 бутылок пивных напитков различных видов и наименований, сообщили в пресс-службе управления.



В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по УрФО проводится административное расследование.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:36</span><br /><strong>В Серове пресекли незаконный оборот пивных напитков</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО пресекли незаконный оборот пивных напитков в Серове. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090506-v-serove-presekli-nezakonnyy-oborot-pivnyh-napitkov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: