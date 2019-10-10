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В Серове пресекли незаконный оборот пивных напитков

10 октябрь 2019 (13:36)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО пресекли незаконный оборот пивных напитков в Серове.

В ходе проверки 8 октября был установлен факт оборота алкогольной продукции (пивные напитки) с признаками нарушения требований государственных стандартов. Из нелегального оборота изъято 38 тыс. 205 бутылок пивных напитков различных видов и наименований, сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по УрФО проводится административное расследование.

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