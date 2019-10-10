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На ММК для оптимизации водоснабжения заменили 1 км трубопровода
10 октябрь 2019 (12:52)
УрБК, Магнитогорск, 10.10.2019. Цех водоснабжения Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отмечает день рождения, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
Приказом от 10 октября 1931 года на базе специализированной организации «Водоканалстрой» была организована единая эксплуатационная служба водоснабжения. С этого момента и началась история цеха.
«Главная задача одного из основных энергетических объектов ММК — обеспечение бесперебойного, безаварийного водоснабжения и водоотведения всех структурных подразделений комбината. Объекты цеха — 30 насосных станций, шесть комплексов очистных сооружений, оборотные циклы, гидротехнические сооружения и водоводы технического и пожарно-питьевого назначения, а также промышленная и хозяйственно-фекальная канализация. Общая протяженность сетей — около 600 километров», — говорится в сообщении.
Специалисты цеха принимают активное участие в строительстве и пуске новых промышленных объектов на ММК, реконструкции производства. В настоящее время производится реконструкция грязного оборотного цикла водоснабжения и ламинарного охлаждения стана 2500 горячей прокатки ЛПЦ № 4 с вводом в эксплуатацию новых объектов водоснабжения.
«В период 2018-2019 годов для оптимизации водоснабжения пожарно-питьевой водой промышленной площадки ПАО «ММК» было заменено 1 км трубопровода. В 2018 году реализован экологический проект «Расширение резервуара-охладителя» с введением замкнутого контура водоснабжения промышленной площадки ПАО «ММК», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Приказом от 10 октября 1931 года на базе специализированной организации «Водоканалстрой» была организована единая эксплуатационная служба водоснабжения. С этого момента и началась история цеха.
«Главная задача одного из основных энергетических объектов ММК — обеспечение бесперебойного, безаварийного водоснабжения и водоотведения всех структурных подразделений комбината. Объекты цеха — 30 насосных станций, шесть комплексов очистных сооружений, оборотные циклы, гидротехнические сооружения и водоводы технического и пожарно-питьевого назначения, а также промышленная и хозяйственно-фекальная канализация. Общая протяженность сетей — около 600 километров», — говорится в сообщении.
Специалисты цеха принимают активное участие в строительстве и пуске новых промышленных объектов на ММК, реконструкции производства. В настоящее время производится реконструкция грязного оборотного цикла водоснабжения и ламинарного охлаждения стана 2500 горячей прокатки ЛПЦ № 4 с вводом в эксплуатацию новых объектов водоснабжения.
«В период 2018-2019 годов для оптимизации водоснабжения пожарно-питьевой водой промышленной площадки ПАО «ММК» было заменено 1 км трубопровода. В 2018 году реализован экологический проект «Расширение резервуара-охладителя» с введением замкнутого контура водоснабжения промышленной площадки ПАО «ММК», — сообщили в пресс-службе предприятия.
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