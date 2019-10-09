«Горячие точки» безработицы

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уровень зарегистрированной безработицы в регионе по состоянию на 9 октября составляет 1,02%. Общие цифры выглядят оптимистично, однако в территориальном разрезе наблюдается достаточно разнородная ситуация. В некоторых городских округах и муниципальных образованиях Среднего Урала отмечается аномально высокий уровень безработицы.Хуже всего ситуация в Гаринском ГО. Здесь официальная безработица (по состоянию на 1 сентября) составляет 6,47%. На втором месте антирейтинга находится Таборинский муниципальный район (5,20%), на третьем — Сосьвинский ГО (4,22%).Также в первую десятку территориальных образований Среднего Урала, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация на рынке труда, попали Кировградский ГО (3,87%), Новолялинский ГО (3,74%), Туринский ГО (3,6%), Шалинский ГО (3,41%), Ирбитское муниципальное образование (3,17%), Байкаловский муниципальный район (3,07%) и Махневское муниципальное образование (3,03%).Ситуация в этих территориальных образованиях намного хуже, чем в крупных городах Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле официальная безработица составляет 0,46%, в Екатеринбурге — 0,54%, в Первоуральске — 1,16%, в Серове — 1,49%, в Каменске-Уральском — 1,99%.Следует отметить, что речь идет только о зарегистрированной безработице, то есть статистика учитывает только тех граждан, которые встали на учет на биржу труда. Учитывая, что многие люди пытаются трудоустроиться самостоятельно, реальная численность безработных, как правило, в несколько раз выше.Очевидно, что ситуация на рынке труда Среднего Урала за пределами крупных городов остается крайне напряженной. Опрошенные УрБК финансовые аналитики связывают это с неблагоприятным инвестиционным климатом.Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин рассказал, что в небольших муниципалитетах практически отсутствует малый и средний бизнес (МСБ), не открываются новые производства, которые могли бы обеспечить жителей рабочими местами.«В провинции уровень безработицы во многом зависит от экономического положения градообразующих предприятий, которые в последнее время переживают не самые лучшие времена и оптимизируют штат своих сотрудников. Еще одна существенная причина — крайне низкий уровень оплаты труда в малых городах. Зачастую люди просто не соглашаются на работу, даже если она есть, из-за низкой зарплаты», — считает Максим Ковязин.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев соглашается с этой точкой зрения.«Ситуация с малыми городами в России действительно критическая. И в основном это связано с «наследием прошлого», когда строились или формировались города и поселения под отдельные конкретные производства. В те времена никто не думал, что закрытие заводов и фабрик или даже просто заметное сокращение объемов производства на единственном в городе предприятии может привести к фатальным последствиям», — сказал Алексей Коренев.По его словам, в высокоразвитых странах этой проблемы не существует из-за широкого развития МСБ и высокой диверсификации экономики в любом городе.«У нас же, к сожалению, малый и средний бизнес развиты очень плохо. И что самое печальное — отсутствует благоприятная среда для его развития. В итоге в небольших городах безработица в разы превосходит официальные данные, рассчитываемые Росстатом по всей стране. Спасает самозанятость — огороды, «гаражный сервис», неформальные услуги. В некоторых регионах значительная часть населения небольших городов (более половины численности) работают «на себя», нигде формально не числясь», — считает аналитик «Финама».Как отмечают эксперты, государственные программы поддержки МСП работают крайне неэффективно. Единственным вариантом выхода из этого тупика могло бы стать создание благоприятной среды для частного предпринимательства, снятие излишних административных барьеров, предоставление ряда преференций небольшим компаниям, выдача льготных кредитов, создание системы «налоговых каникул» для вновь создаваемых фирм. В этом случае ситуация на рынке труда в малых городах заметно улучшится.