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Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 21 коп.
9 октябрь 2019 (14:43)
УрБК, Москва, 09.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 23 коп. до 65,10 руб., евро — на 21 коп. до 71,45 руб.
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