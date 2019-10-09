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Администрация Полевского выплатит более 100 тыс. рублей за упавшее на частный дом дерево

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на дом дерево, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июне прошлого года на один из частных домов в городе Полевском рухнуло дерево, были повреждены металлический забор, крыша дома, газовые тубы, плодовые деревья и растения в огороде. Ущерб составил 95 тыс. 594 руб.



В исковом заявлении жительница дома просила взыскать с ответчика — ООО «Городская управляющая компания», которое обслуживает соседний дом, 15 тыс. 055 руб. — расходы на восстановление газоснабжения в доме, 78 тыс. 986 руб. — возмещение ущерба, 3 тыс. 350 руб. — судебные расходы, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.



Соответчиком в деле была привлечена администрация Полевского городского округа.



Исковые требования были удовлетворены частично. С администрации города взыскано 95 тыс. 594 руб. — возмещение ущерба, компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., судебные расходы — 3 тыс. 350 руб. Исковые требования к ООО «Городская управляющая компания» были оставлены без удовлетворения.



Представитель ответчика обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако тот счел решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставил его без изменений.

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