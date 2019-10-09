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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал горожан участвовать в опросе по выбору места для собора

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Глава Екатеринбурга обратился к горожанам и призвал их участвовать в общегородском опросе по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины. Его сообщение опубликовано на официальном портале города.



«Дорогие жители Екатеринбурга! Мы с вами стоим на пороге важного для Екатеринбурга события — первого общегородского опроса. События, которое впервые в России пройдёт в нашем городе. История выбора места под застройку главного кафедрального собора города непростая. Поэтому есть и те, кто хотел бы повлиять на восприятие горожанами опроса, заранее объявив его «нелегитимным» или «не имеющим значения». В социальных сетях и СМИ периодически появляется информация о том, что «все уже решено», «все подстроено», что в каком-то учреждении руководство убеждает своих подчиненных прийти и проголосовать за определенное место», — говорится в обращении.



По словам Александра Высокинского, обычно это «обезличенные провокации», которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель — попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация первого общегородского опроса.



«Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили «проявить инициативу» и по старой привычке «привести людей». Мы с этим жестко разбираемся. Поясняем, что информировать о том, когда и где пройдёт опрос, никто не запрещает. А вот заставлять людей идти на опрос или заранее склонять к какому-либо результату — категорически нельзя. Об этом я говорил неоднократно — и сегодня еще раз подчеркнул на расширенном организационном комитете по проведению опроса», — отметил глава Екатеринбурга.



Городские власти, по его словам, чтобы пресечь любые провокации или подобные попытки, открыли горячую линию по опросу: (343) 304 -35 -26.



«Если что-то подобное будет происходить, звоните сразу, разберемся обязательно. Более того, для снятия всех вопросов о легитимности волеизъявления граждан мы пригласили все общественные организации наблюдать за ходом опроса и подведением его итогов. Это и «Центр общественного наблюдения», и «Голос», и АНО «Гражданский корпус», и многие другие. Спасибо всем, кто откликнулся и будет участвовать в качестве независимых наблюдателей на нашем опросе», — отмечается в обращении.



Глава города пригласил всех голосующих жителей Екатеринбурга отдать свой голос за одно из мест будущего строительства собора, чтобы вместе решить, каким встретит Екатеринбург свой 300-летний юбилей.



«Вместе выберем лучшее место с точки зрения транспортной доступности, органичности окружающего пространства, удобства для верующих и горожан. Прошу вас потратить немного своего времени на очень большое дело — обретение гражданского согласия в городе и новых, совместных способов принятия важнейших решений. Мы прошли с вами долгий путь и, надеюсь, вместе начнем новую историю Екатеринбурга!», — говорится в обращении.

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