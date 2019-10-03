Кадастровая удавка для бизнеса

С 1 января 2020 года налог на недвижимость для всех свердловских торговых и офисных центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м., будет исчисляться от кадастровой стоимости. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 329 таких объектов, из них 287 расположены в Екатеринбурге. Уже в 2021 году им придется заплатить налог по новым правилам за предыдущий год.Член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что уральский бизнес обеспокоен переходом к кадастровой оценке.«У нас есть примеры, когда ставка увеличивается в три-семь раз. Я согласен с тем, что многие прежние кадастровые оценки не соответствовали текущей рыночной ситуации. Но такой резкий переход, условно говоря, от 10 до 50 тыс. руб. за кв. м. будет иметь негативные последствия. Мы бы хотели, чтобы несколько лет был некий переходный период. К примеру, на первое время размер ставки можно уменьшить с 2 до 1%. В любом случае переход к новой системе должен быть постепенным. Сегодня бизнес не готов к масштабным изменениям. Покупательная способность очень сильно упала», — сообщил Сергей Козлов.Член совета СОСПП привел несколько примеров роста налога на имущество после перехода на кадастровую оценку. Так, в екатеринбургском ТРЦ «Радуга Парк» ставка вырастет с 14 до 92 млн руб. в год, в ТЦ «Гранат» — с 8,8 до 25,7 млн руб.«Это только налог на имущество. Есть еще земельный налог и другие платежи. Такая высокая нагрузка будет тормозить процессы развития и инвестирования на рынке коммерческой недвижимости», — считает С. Козлов.Заместитель директора Центра кадастровой оценки Свердловской области Елена Топал добавляет, что в ТРЦ «Радуга Парк» стоимость квадратного метра до переоценки составляла 6,3 тыс. руб.«Сейчас мы приблизили цену к рыночной. Именно поэтому вырос налог, а не потому что мы что-то некорректно подсчитали или допустили технические ошибки. Такая же ситуация с ТЦ «Гранат». До переоценки стоимость квадратного метра в этом объекте составляла 7,6 тыс. руб.», — сказала Е. Топал.Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева уверена, что говорить о росте налоговой нагрузки на торговые и бизнес-центры в процентном отношении некорректно. Важно оценивать размер налога в абсолютных цифрах.«У нас есть пример, когда размер налога составлял 57 коп. за кв. м. Сейчас собственник будет платить 960 руб. за кв. м. В процентном соотношении мы видим космический рост. А в абсолютных цифрах очевидно, что платить 960 руб. за здание в центре города — это не так плохо», — полагает Е. Николаева.Представители бизнес-сообщества считают, что рост налоговой нагрузки на коммерческую недвижимость может привести к удорожанию товаров для конечного потребителя.«Налог на имущество повышается на торговые, административные площади. Речь идет о торговых центрах, предприятиях общепита, продовольственных магазинах, которые расположены внутри ТЦ. Я считаю, что повышение налога будет заложено в себестоимость продаваемых товаров. По сути, за рост этого налога заплатит обычный обыватель», — рассказал С. Козлов.Участники рынка рассчитывают, что ставки по налогу на имущество организаций в ближайшее время будут пересмотрены. Сейчас этот вопрос активно обсуждается на всех уровнях власти. В противном случае ситуация на рынке коммерческой недвижимости Свердловской области в ближайшие годы может заметно ухудшиться.