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Средний вес продаваемых в РФ золотых украшений за пять лет сократился на 74%

УрБК, Москва, 03.10.2019. Средняя масса ювелирных изделий из золота, которые продаются в России, в I квартале 2019 года составила 1,48 грамма. Об этом говорится в исследовании Гильдии ювелиров России.



Для сравнения, по итогам 2018 года показатель составил 1,87 грамма, 2017-го — 1,86 грамма, 2016-го — 1,91 грамма, 2015-го — 2,1 грамма, 2014 года — 2,57 грамма.



Таким образом, за последние пять лет средний вес золотых украшений в России снизился на 73,6%.



Эксперты Гильдии ювелиров России связывают этот тренд с непрерывным сокращением реальных доходов населения. Снижение среднего веса позволяет стимулировать продажи ювелирных изделий.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:59</span><br /><strong>Средний вес продаваемых в РФ золотых украшений за пять лет сократился на 74%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.10.2019. Средняя масса ювелирных изделий из золота, которые продаются в России, в I квартале 2019 года составила 1,48 грамма. Об этом говорится в исследовании Гильдии ювелиров России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090334-sredniy-ves-prodavaemyh-v-rf-zolotyh-ukrasheniy-za-pyat-let-sokratilsya-na-74.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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