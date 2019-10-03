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Средний вес продаваемых в РФ золотых украшений за пять лет сократился на 74%

3 октябрь 2019 (11:59)

УрБК, Москва, 03.10.2019. Средняя масса ювелирных изделий из золота, которые продаются в России, в I квартале 2019 года составила 1,48 грамма. Об этом говорится в исследовании Гильдии ювелиров России.

Для сравнения, по итогам 2018 года показатель составил 1,87 грамма, 2017-го — 1,86 грамма, 2016-го — 1,91 грамма, 2015-го — 2,1 грамма, 2014 года — 2,57 грамма.

Таким образом, за последние пять лет средний вес золотых украшений в России снизился на 73,6%.

Эксперты Гильдии ювелиров России связывают этот тренд с непрерывным сокращением реальных доходов населения. Снижение среднего веса позволяет стимулировать продажи ювелирных изделий.

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