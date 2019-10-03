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Росприроднадзор оценил эффективность работы газопылеулавливающих установок завода «Технокерамика»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Уральскому федеральному округу провел плановую проверку деятельности шадринского ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС»).



«Подписанный на днях акт проверки, в частности, отмечает, что завод располагает всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими заключениями и разрешениями. Своевременно состоялась инвентаризация источников воздействия, раздельно и в соответствии с нормативами накапливаются отходы. В полном объеме, как заключила экспертиза, ведется производственный экологический контроль», — сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».



В рамках проверки региональный филиал Центра лабораторных и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО осуществил государственный экологический контроль соблюдения нормативов.



«Замеры состоялись на шести основных стационарных источниках выбросов, в том числе обжиговой печи. Исследования взятых проб показали, что превышения установленных показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. Эффективность газопылеулавливающих установок соответствовала их паспортным данным. На границе санитарно-защитной зоны предприятия, как и на протяжении пяти предыдущих лет, также не оказалось превышений», — сообщили в компании «ФОРЭС».



Государственные контролеры также зафиксировали в документе положительные итоги расширенного экомониторинга, который «Технокерамика» проводила летом нынешнего года. В соответствующем разделе, в том числе, отмечено, что содержание респираторных волокон асбеста в жилой зоне Шадринска в десятки тысяч раз меньше предельно допустимой концентрации.

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