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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил приоритеты в работе городских служб на октябрь 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил приоритеты в работе городских служб на октябрь 2019 года. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.



Основной вопрос — подготовка коммунальных служб к зиме. Речь идет как о жилищно-коммунальном хозяйстве, так и о сфере благоустройства.



«Пока стоит хорошая погода, подготовку техники к зиме нужно провести оперативно. Лично объеду все ДЭУ и проверю», — распорядился Александр Высокинский.



Следующее направление работы — благоустройство парков и скверов. Администрации районов должны разработать и предоставить планы по созданию комфортных общественных пространств на своих территориях на будущий год.



Еще одна важная задача — закончить согласование проекта бюджета на следующий год. Глава города дал поручение всем руководителям подразделений закончить работу над главным финансовым документом Екатеринбурга.



«Новый год мы должны встретить, уже имея на руках утвержденный бюджет», — подчеркнул Александр Высокинский.



Главное мероприятие октября — это общегородской опрос по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины к 300-летию уральской столицы. Он состоится 13 октября на 51 специальном пункте, за каждым из которых закреплен перечень адресов.



Глава Екатеринбурга подчеркнул, что «мы проведем опрос так, что ни у кого не возникнет сомнений в демократичности и прозрачности всех процедур, а стало быть, и легитимности свободного волеизъявления горожан».



Кроме того, Александр Высокинский обратил внимание подчиненных на вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и последние приготовления к предстоящему в конце октября в Екатеринбурге Всемирному дню городов. Глава Екатеринбурга дал поручения соответствующим организационным комитетам продолжить работу и не снижать темпы.

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