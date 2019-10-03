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Горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа с начала года добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Бригада участка по добыче угля № 5 (начальник Ярослав Ерченко, бригадир Никита Горюнов, механик Евгений Зуев) шахты «Усковская» за девять месяцев 2019 года добыла 2 млн т угля марки «ГЖ». Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа).



«Шахта «Усковская» всегда славилась своими трудовыми подвигами, своей энергичной и высокопроизводительной работой. Желаю вам продолжать работать с таким же отличным настроением и уже в следующем году добыть третий миллион тонн угля», — отметил исполнительный директор Распадской угольной компании Андрей Черепов.



В ближайшем будущем горняки продолжат осваивать лаву 50-22, затем приступят к отработке 50-24. Наращивать темп добычи угля помогает реализация инвестиционных проектов компании. Под землёй уже работают два новых высокопроизводительных комбайна непрерывного действия, которые позволят увеличить темпы проходки до 500 метров в месяц. Для безопасного проведения дегазационных работ на шахте используют станок направленного бурения скважин.



«В 2020 году у горняков не менее амбициозные планы: возведение объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию современного мощного вентиляционного оборудования. И главное — запуск лавы 48-8, для которой уже заказали новый механизированный комплекс», — говорится в сообщении.



Коллектив шахты Усковская стал четвертым в Распадской угольной компании, добывшим 2 млн т угля.



Шахты «Алардинская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и АО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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