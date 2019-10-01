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Сбербанк обяжут подключиться к Системе быстрых платежей
1 октябрь 2019 (12:46)
УрБК, Москва, 01.10.2019. Банк России обяжет Сбербанк подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Из 11 таких банков десять уже подключились к СБП и активно в ней работают. Не подключился к системе только Сбербанк. Это произошло потому, что несколько лет он развивал собственную систему переводов по номеру телефона получателя, поэтому и не подключился к СБП вовремя.
Первоначально Сбербанк не планировал подключаться к СБП, но затем это стало обязательным по закону. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в нее добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.
В июле ЦБ перенес с 1 сентября на 1 октября срок подключения к системе системно значимых банков.
Из 11 таких банков десять уже подключились к СБП и активно в ней работают. Не подключился к системе только Сбербанк. Это произошло потому, что несколько лет он развивал собственную систему переводов по номеру телефона получателя, поэтому и не подключился к СБП вовремя.
Первоначально Сбербанк не планировал подключаться к СБП, но затем это стало обязательным по закону. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в нее добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.
В июле ЦБ перенес с 1 сентября на 1 октября срок подключения к системе системно значимых банков.
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