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Сбербанк обяжут подключиться к Системе быстрых платежей

1 октябрь 2019 (12:46)

УрБК, Москва, 01.10.2019. Банк России обяжет Сбербанк подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Из 11 таких банков десять уже подключились к СБП и активно в ней работают. Не подключился к системе только Сбербанк. Это произошло потому, что несколько лет он развивал собственную систему переводов по номеру телефона получателя, поэтому и не подключился к СБП вовремя.

Первоначально Сбербанк не планировал подключаться к СБП, но затем это стало обязательным по закону. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в нее добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

В июле ЦБ перенес с 1 сентября на 1 октября срок подключения к системе системно значимых банков.

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