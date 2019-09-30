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Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко с 1 ноября текущего года

Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября текущего года. Помимо этого, ведомство сообщило о возможном снижении себестоимости продукции уже в 2020 году.



По информации агентства «Прайм» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано, внедрение электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции в системе «Меркурий» не повлияет на повышение цен в стране. Единственной причиной этого может быть паника среди населения.



Как ранее писал УрБК, о повышении цен на молочные продукты утром 30 сентября сообщил комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. По его сведениям, в ноябре 2019 года цены на эти продукты могут вырасти до 10%. Комитет связывает это с одновременным запуском двух систем контроля — электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) и экспериментальной маркировки на производстве и в торговых сетях.

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