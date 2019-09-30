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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ общественного движения провели экологический квест

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Активисты общественного движения «Город первых», созданного по инициативе Группы ЧТПЗ, провели экологический квест «Чистые игры». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«В Первоуральске к «Чистым играм» присоединились 132 человека, среди которых сотрудники городских предприятий, студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и школьники. На протяжении полутора часов они очищали территорию одной из городских рощ. Общими усилиями участники собрали 4 т мусора, который вывез и утилизировал региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами», — говорится в сообщении.



По итогам экологических соревнований были определены команды-победители, собравшие наибольшее количество отходов за отведенное время. Первыми среди юных участников стали первокурсники образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Лучшими в старшей возрастной категории оказались сотрудники ремонтного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Им вручили «Осенние Кубки чистоты Первоуральска» и ценные призы.



«В «Чистых играх» важно не только количество собранного мусора, но и правильная сортировка. Пластик, металл и стекло мы складывали в мешки разного цвета для отправки на вторичную переработку. В ходе «Чистых игр», объединив усилия, нам удалось сделать еще одну лесопарковую зону города чище. Это самый важный итог игры. Участники, присоединившиеся к экосоревнованиям, чувствуют свою ответственность за окружающий мир, за состояние города, в котором они живут, поэтому считают волонтерство приятным, а не принудительным занятием», — рассказывает координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Экологический командный квест «Чистые игры» в Первоуральске активисты «Города первых» провели уже во второй раз. В играх, прошедших в мае, приняли участие 92 человека. Тогда в лесном массиве одного из районов города собрали 1,5 т мусора.



Международный экологический проект «Чистые игры» реализуется с 2014 года. За это время в нем поучаствовали 10 стран, более 50 тыс. человек провели 700 игр и собрали 1 тыс. т мусора.

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