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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ общественного движения провели экологический квест
30 сентябрь 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Активисты общественного движения «Город первых», созданного по инициативе Группы ЧТПЗ, провели экологический квест «Чистые игры». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В Первоуральске к «Чистым играм» присоединились 132 человека, среди которых сотрудники городских предприятий, студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и школьники. На протяжении полутора часов они очищали территорию одной из городских рощ. Общими усилиями участники собрали 4 т мусора, который вывез и утилизировал региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами», — говорится в сообщении.
По итогам экологических соревнований были определены команды-победители, собравшие наибольшее количество отходов за отведенное время. Первыми среди юных участников стали первокурсники образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Лучшими в старшей возрастной категории оказались сотрудники ремонтного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Им вручили «Осенние Кубки чистоты Первоуральска» и ценные призы.
«В «Чистых играх» важно не только количество собранного мусора, но и правильная сортировка. Пластик, металл и стекло мы складывали в мешки разного цвета для отправки на вторичную переработку. В ходе «Чистых игр», объединив усилия, нам удалось сделать еще одну лесопарковую зону города чище. Это самый важный итог игры. Участники, присоединившиеся к экосоревнованиям, чувствуют свою ответственность за окружающий мир, за состояние города, в котором они живут, поэтому считают волонтерство приятным, а не принудительным занятием», — рассказывает координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Экологический командный квест «Чистые игры» в Первоуральске активисты «Города первых» провели уже во второй раз. В играх, прошедших в мае, приняли участие 92 человека. Тогда в лесном массиве одного из районов города собрали 1,5 т мусора.
Международный экологический проект «Чистые игры» реализуется с 2014 года. За это время в нем поучаствовали 10 стран, более 50 тыс. человек провели 700 игр и собрали 1 тыс. т мусора.
«В Первоуральске к «Чистым играм» присоединились 132 человека, среди которых сотрудники городских предприятий, студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и школьники. На протяжении полутора часов они очищали территорию одной из городских рощ. Общими усилиями участники собрали 4 т мусора, который вывез и утилизировал региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами», — говорится в сообщении.
По итогам экологических соревнований были определены команды-победители, собравшие наибольшее количество отходов за отведенное время. Первыми среди юных участников стали первокурсники образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Лучшими в старшей возрастной категории оказались сотрудники ремонтного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Им вручили «Осенние Кубки чистоты Первоуральска» и ценные призы.
«В «Чистых играх» важно не только количество собранного мусора, но и правильная сортировка. Пластик, металл и стекло мы складывали в мешки разного цвета для отправки на вторичную переработку. В ходе «Чистых игр», объединив усилия, нам удалось сделать еще одну лесопарковую зону города чище. Это самый важный итог игры. Участники, присоединившиеся к экосоревнованиям, чувствуют свою ответственность за окружающий мир, за состояние города, в котором они живут, поэтому считают волонтерство приятным, а не принудительным занятием», — рассказывает координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Экологический командный квест «Чистые игры» в Первоуральске активисты «Города первых» провели уже во второй раз. В играх, прошедших в мае, приняли участие 92 человека. Тогда в лесном массиве одного из районов города собрали 1,5 т мусора.
Международный экологический проект «Чистые игры» реализуется с 2014 года. За это время в нем поучаствовали 10 стран, более 50 тыс. человек провели 700 игр и собрали 1 тыс. т мусора.
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