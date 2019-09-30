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BMW отзывает 287 автомобилей в РФ из-за дефектов подголовника

УрБК, Москва, 30.09.2019. Официальный представитель BMW на российском рынке «БМВ русланд трейдинг» отзывает 287 автомобилей BMW X3 (G20) из-за дефектов подголовника, сообщает сайт Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных в период с июля по декабрь 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника. В случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника.



Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены заднего центрального подголовника. Все работы будут бесплатны для владельцев.

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