Kia отзывает в России около 80 тыс. автомобилей Sportage

УрБК, Москва, 11.12.2020. Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» ...30.09.2019 BMW отзывает 287 автомобилей в РФ из-за дефектов подголовника
УрБК, Москва, 30.09.2019. Официальный представитель BMW на российском рынке «БМВ русланд трейдинг» отзывает 287 ...23.09.2019 В РФ отзывают 1,2 тыс. автомобилей Skoda из-за винтов крепления
УрБК, Москва, 23.09.2019. Официальный представитель Skoda на российском рынке «Фольксваген Груп Рус» отзывает 1 242 ...09.04.2018 Mitsubishi отзывает в России 4,7 тыс. автомобилей Lancer из-за некорректной работы подушки безопасности
УрБК, Москва, 09.04.2018. Российский дилерский центр Mitsubishi, ООО «ММС Рус», отзывает 4 тыс. 780 автомобилей марки ...19.11.2015 Volkswagen отзывает в России 1,9 тыс. автомобилей
УрБК, Москва, 19.11.2015. Volkswagen отзывает в России 1,9 тыс. автомобилей Jetta, Beetle и Golf. Об этом говорится в ...