Kia отзывает в России около 80 тыс. автомобилей Sportage

Audi отзывает 1,9 тыс. автомобилей в России из-за возможных проблем с топливной магистралью

Volkswagen отзывает в России 1,9 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 19.11.2015. Volkswagen отзывает в России 1,9 тыс. автомобилей Jetta, Beetle и Golf. Об этом говорится в ...