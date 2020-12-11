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Вчера, 16:23

Kia отзывает в России около 80 тыс. автомобилей Sportage

УрБК, Москва, 25.07.2025. Южнокорейский производитель Kia отзывает в России 79 тыс. 884 кроссовера Sportage, выпущенных с 2010 по 2015 год на заводе Kia Slovakia. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Согласно данным ведомства, причиной отзыва стала необходимость замены мультипредохранителя блока HECU и крышки блога предохранителей.

Отмечается, что представители компании свяжутся с водителями и попросят привезти машину в ближайший дилерский центр. Также автовладельцы могут самостоятельно по VIN-коду проверить находится ли машина в отзывном списке.
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