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НПО «Центротех» подготовило партию труб для строительства АЭС в Бангладеш

30 сентябрь 2019 (14:07)

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Новоуральск) завершило работы по электрохимической полировке труб для строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш.

«Работы выполнены для дополнительной коррозионной защиты труб, которые являются составными частями ядерного реактора ВВЭР-1200. Полировка проведена на гальваническом производстве в электролитических ваннах открытого типа путем погружения труб в раствор кислоты под действием электрического тока», — говорится в сообщении НПО «Центротех.

После электрохимической полировки труб был выполнен стопроцентный контроль состояния наружной поверхности. Процедура включала визуальную проверку на предмет прижогов, трещин, продуктов коррозии, растравливания поверхности, а также проводилась с использованием профилометра для контроля шероховатости контактным методом. По результатам контрольных испытаний характеристики покрытия полностью соответствуют требованиям конструкторской документации.

Готовые трубы были отгружены в Волгодонск в филиал АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш).

Основной вклад Топливной компании ТВЭЛ в реализацию проекта АЭС «Руппур» — топливообеспечение электростанции. АО «ТВЭЛ» было выбрано единственным уполномоченным поставщиком ядерного топлива для обоих блоков АЭС «Руппур» до конца срока их эксплуатации и имеет соответствующий контракт с Бангладешской комиссией по атомной энергии.

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