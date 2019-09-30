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В Свердловской области за три дня задержаны 162 водителя в состоянии алкогольного опьянения

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Свердловской области 27, 28 и 29 сентября сотрудники ГИБДД задержали 162 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 30 из них отказались от прохождения освидетельствования, а в отношении 19 составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности из-за повторного нарушения.



Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, рейдовые мероприятия проходили в минувшую пятницу и выходные дни в Камышлове, Ирбите, Верхней Пышме, поселке Пышма. Кроме того, в регионе задержаны 111 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом никогда не получали водительского удостоверения, еще 18 ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД, но вновь сели за руль.



В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозят крупные штрафы, лишение права управления, а также административные аресты. Санкциями статьи предусматривается, в том числе, лишение свободы сроком до двух лет.

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