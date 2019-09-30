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В 2020 году в РФ вырастут акцизы на вино
30 сентябрь 2019 (11:33)
УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, с 1 января 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино, а также вводятся акцизы на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.
Так, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 руб. за 1 литр, в 2021 году — 32 руб., в 2022 году — 33 руб. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 руб. за 1 литр, в 2021 году — 41 руб., в 2022 году — 43 руб.
Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 руб. за тонну, в 2021 году — 31 руб., в 2022 году — 32 руб., на виноматериалы — 31 руб. за литр, виноградное и фруктовое сусло — 32 руб. и 33 руб.
При этом налогоплательщикам, производящим такие напитки, предоставят получать налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Согласно закону, с 1 января 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино, а также вводятся акцизы на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.
Так, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 руб. за 1 литр, в 2021 году — 32 руб., в 2022 году — 33 руб. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 руб. за 1 литр, в 2021 году — 41 руб., в 2022 году — 43 руб.
Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 руб. за тонну, в 2021 году — 31 руб., в 2022 году — 32 руб., на виноматериалы — 31 руб. за литр, виноградное и фруктовое сусло — 32 руб. и 33 руб.
При этом налогоплательщикам, производящим такие напитки, предоставят получать налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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