Новости дня

Правительство РФ предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров на 465 рублей

26 сентябрь 2019 (12:00)

УрБК, Москва, 26.09.2019. Прожиточный минимум пенсионеров по России в целом в 2020 году составит 9 тыс. 311 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8 846 руб. Таким образом, рост составит 465 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: