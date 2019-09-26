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Правительство РФ предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров на 465 рублей

УрБК, Москва, 26.09.2019. Прожиточный минимум пенсионеров по России в целом в 2020 году составит 9 тыс. 311 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



По данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8 846 руб. Таким образом, рост составит 465 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:00</span><br /><strong>Правительство РФ предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров на 465 рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.09.2019. Прожиточный минимум пенсионеров по России в целом в 2020 году составит 9 тыс. 311 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090166-pravitelstvo-rf-predlozhilo-povysit-prozhitochnyy-minimum-pensionerov-na-465-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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