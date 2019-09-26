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Правительство РФ предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров на 465 рублей
26 сентябрь 2019 (12:00)
УрБК, Москва, 26.09.2019. Прожиточный минимум пенсионеров по России в целом в 2020 году составит 9 тыс. 311 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8 846 руб. Таким образом, рост составит 465 руб.
По данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8 846 руб. Таким образом, рост составит 465 руб.
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