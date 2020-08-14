Министерство труда предлагает увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. рублей

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум во II квартале в размере 11,4 тыс. рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ внесло предложение об установлении прожиточного минимума во II квартале этого ...

Минтруд предложил установить прожиточный минимум во II квартале в размере 11,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.08.2020. Министерство труда и социальной защиты РФ внесло предложение об установлении прожиточного ...

Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

В России прожиточный минимум в I квартале 2019 года составил 10 тыс. 753 руб. Соответствующая информация опубликована ...

Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

УрБК, Москва, 24.07.2019. В России прожиточный минимум в I квартале 2019 года составил 10 тыс. 753 руб. Соответствующая ...

Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

УрБК, Москва, 12.07.2019. Минтруд РФ намерен повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по ...