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Вчера, 11:24

Министерство труда предлагает увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.05.2024. Министерство труда и социальной защиты предложило поднять величину прожиточного минимума до 17,7 тыс. руб. Проект постановления, которое может утвердить правительство РФ, размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17 тыс. 733 руб., для трудоспособного населения — 19 тыс. 329 руб., пенсионеров — 15 тыс. 250 руб., детей — 17 тыс. 201 руб.», — говорится в документе.

В своих расчетах Минтруд руководствуется величиной медианного дохода россиян, который на сегодняшний день составляет около 40 тыс. руб.
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