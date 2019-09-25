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Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 14%

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 14% и составил 4,6 млрд долл. США. Его объем был меньше, чем в июле 2017 и 2018 годов, на 15 и 10% соответственно, следует из материалов Банка России.



«В июле 2019 года, с началом периода массовых отпусков, на внутреннем рынке наблюдалось сезонное повышение спроса населения на наличную иностранную валюту, в большей степени на евро. Чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту вырос на четверть по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,3 млрд долл. США в долларовом эквиваленте. В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной европейской валюты», — сообщает регулятор.



Спрос населения на долл. США в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 7%, на европейскую валюту — на 26%, составив соответственно 2,8 и 1,7 млрд долл. Доля долларов США в структуре совокупного спроса снизилась до 61% относительно 64% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 34 до 38%.



В июле 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с июнем на 10%, до 2,6 млрд долл. Покупки долларов США по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились, европейской валюты — выросли на 28%.



Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем выросло на 14% и составило 2,4 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 3% и составил 1 тыс. 72 долл. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2019 года физическими лицами было снято 2 млрд долл., что на 20% больше, чем месяцем ранее.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:04</span><br /><strong>Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 14%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 14% и составил 4,6 млрд долл. США. Его объем был меньше, чем в июле 2017 и 2018 годов, на 15 и 10% соответственно, следует из материалов Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090145-sovokupnyy-spros-rossiyan-na-nalichnuyu-inostrannuyu-valyutu-vyros-na-14.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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