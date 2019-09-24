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В Серове предприятие «СевУралЭнергоЛес» не выплачивало своим сотрудникам долг по зарплате в размере 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Серове ООО «СевУралЭнергоЛес» задолжало своим бывшим сотрудникам более 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Арбитражный суд Свердловской области в мае 2019 года в отношении ООО «СевУралЭнергоЛес» ввел процедуру наблюдения до октября 2019 года. В этой связи в мае 2019 года были уволены все работники организации. Вместе с тем окончательный расчет с ними руководством организации в полном объеме не произведен», — говорится в сообщении.



К тому моменту у организации образовалась задолженность перед 31 работником на сумму свыше 1,1 млн руб.



ООО «СевУралЭнергоЛес» и его директора привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тыс. руб. Также Серовская городская прокуратура внесла преставление руководителю организации с требованием устранения нарушений трудового законодательства.



В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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