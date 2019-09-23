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Воронежцы протестуют против выбросов завода уральской компании «НИКА-Петротэк»
23 сентябрь 2019 (17:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Жители города Семилуки Воронежской области протестуют против вредных выбросов предприятия екатеринбургской фирмы «НИКА-Петротэк».
Акция протеста, организованная как встреча жителей Семилук с представителями экологической организации «ЭкоСРеды Черноземья», прошла 21 сентября на улице Карла Маркса, которая примыкает к заводу пропантов с северной стороны. На встречу пришли более двух десятков горожан, которые жалуются на шумное заводское оборудование и пыль, оседающую на листьях и земле. По их словам, в воздухе стоит густой сладковатый запах, который раздражает глаза и затрудняет дыхание. Издание «Семилукский Вестник» пишет, что у многих детей появился кашель.
«Мы готовы отстаивать свое право на чистый воздух. Владельцы завода живут на Урале и редко у нас бывают, как они могут понять наши проблемы?», — заявили на встрече горожане.
Совладельцами «НИКИ-Петротэк» являются три бизнесмена с Урала. Основной собственник — Алексей Балашов, девелопер, бывший владелец клуба «Gold» и галереи «Архитектор». Доля в 6,5% принадлежит директору Павлу Русинову, таким же пакетом владеет бывший директор по безопасности «УГМК Холдинг» Валерий Абрамов.
По итогам встречи жители подписали очередное коллективное обращение к руководству завода. Составлен акт о наличии признаков нарушения природоохранного законодательства. После получения из департамента природных ресурсов и экологии данных об установленных для завода предельно-допустимых норм выбросов, специалисты «ЭкоСРеды Черноземья» сделают замеры вредных веществ. Результаты предоставят в контрольные органы и в прокуратуру.
Жалобы и коллективные обращения губернатору, депутатам и в надзорные органы на работу екатеринбургского «НИКА-Петротэк» пишут с 2015 года. По результатам их проверок завод привлекали к административной ответственности. В мае семилукцы уже написали письмо министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину. В нем говорилось, что предприятие «НИКА-Петротэк» «грубо нарушает природоохранное законодательство». Такие заявления подтверждают фотографии ржавого снега и задымленного воздуха, которые периодически публикуют местные издания.
Акция протеста, организованная как встреча жителей Семилук с представителями экологической организации «ЭкоСРеды Черноземья», прошла 21 сентября на улице Карла Маркса, которая примыкает к заводу пропантов с северной стороны. На встречу пришли более двух десятков горожан, которые жалуются на шумное заводское оборудование и пыль, оседающую на листьях и земле. По их словам, в воздухе стоит густой сладковатый запах, который раздражает глаза и затрудняет дыхание. Издание «Семилукский Вестник» пишет, что у многих детей появился кашель.
«Мы готовы отстаивать свое право на чистый воздух. Владельцы завода живут на Урале и редко у нас бывают, как они могут понять наши проблемы?», — заявили на встрече горожане.
Совладельцами «НИКИ-Петротэк» являются три бизнесмена с Урала. Основной собственник — Алексей Балашов, девелопер, бывший владелец клуба «Gold» и галереи «Архитектор». Доля в 6,5% принадлежит директору Павлу Русинову, таким же пакетом владеет бывший директор по безопасности «УГМК Холдинг» Валерий Абрамов.
По итогам встречи жители подписали очередное коллективное обращение к руководству завода. Составлен акт о наличии признаков нарушения природоохранного законодательства. После получения из департамента природных ресурсов и экологии данных об установленных для завода предельно-допустимых норм выбросов, специалисты «ЭкоСРеды Черноземья» сделают замеры вредных веществ. Результаты предоставят в контрольные органы и в прокуратуру.
Жалобы и коллективные обращения губернатору, депутатам и в надзорные органы на работу екатеринбургского «НИКА-Петротэк» пишут с 2015 года. По результатам их проверок завод привлекали к административной ответственности. В мае семилукцы уже написали письмо министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину. В нем говорилось, что предприятие «НИКА-Петротэк» «грубо нарушает природоохранное законодательство». Такие заявления подтверждают фотографии ржавого снега и задымленного воздуха, которые периодически публикуют местные издания.
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