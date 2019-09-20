Компания «ФОРЭС» продолжает разработку корпоративной айдентики

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. ООО «ФОРЭС» продолжает разработку корпоративной айдентики.Очередным этапом стало создание корпоративного героя — Пропантика (название пока не является официальным). Впервые литую фигурку с логотипом «ФОРЭС» продемонстрировали 14 сентября. Ее получили победители прошедших в Асбесте соревнований корпоративной спартакиады по настольному теннису, сообщает пресс-служба компании.«Мысль «очеловечить» пропант и сделать его неформальным корпоративным героем появилась еще в прошлом году. Воплотить образ в металле помогли дизайнеры и мастера «Гильдии камня», которая работает в поселке Малышева. Теперь важно, чтобы его приняли, стали считать своим сотрудники компании», — рассказал автор идеи, заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.ООО «ФОРЭС» является крупнейшим в России производителем пропантов и в настоящий момент занимает около 60% всего российского рынка, доведя ежемесячный выпуск готовой продукции до 100 тыс. т.Пропанты — керамические расклиниватели нефтяных скважин, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи. Фактически это очень твердые и мелкие керамические гранулы диаметром от 0,5 до 1,2 мм, которые не позволяют подземному давлению сжимать нефтеносные скважины, тем самым значительно повышая эффективность добычи нефти.