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Прокуратура через суд отменила закупку иномарки за 2,2 млн рублей для нужд администрации Тавды

20 сентябрь 2019 (13:09)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Тавдинская городская прокуратура провела проверку закупки администрацией муниципалитета автомобиля стоимостью 2,2 млн руб.

«Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Управление технического обеспечения» и ООО «РЕМАГ2» заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля Toyota Camry в комплектации «Престиж Сейфти» стоимостью свыше 2,2 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые, предположительно, в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — Toyota Camry в вышеуказанной комплектации.

Арбитражный суд Свердловской области признал торги и заключенный контракт недействительными. На муниципальное учреждение возложена обязанность передать ООО «РЕМАГ2» автомобиль, а на общество возложена обязанность по возврату денежных средств учреждению.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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