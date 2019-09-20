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Прокуратура через суд отменила закупку иномарки за 2,2 млн рублей для нужд администрации Тавды

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Тавдинская городская прокуратура провела проверку закупки администрацией муниципалитета автомобиля стоимостью 2,2 млн руб.



«Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Управление технического обеспечения» и ООО «РЕМАГ2» заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля Toyota Camry в комплектации «Престиж Сейфти» стоимостью свыше 2,2 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые, предположительно, в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — Toyota Camry в вышеуказанной комплектации.



Арбитражный суд Свердловской области признал торги и заключенный контракт недействительными. На муниципальное учреждение возложена обязанность передать ООО «РЕМАГ2» автомобиль, а на общество возложена обязанность по возврату денежных средств учреждению.



Судебный акт в законную силу не вступил.

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