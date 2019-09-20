Новости дня
Прокуратура через суд отменила закупку иномарки за 2,2 млн рублей для нужд администрации Тавды
20 сентябрь 2019 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Тавдинская городская прокуратура провела проверку закупки администрацией муниципалитета автомобиля стоимостью 2,2 млн руб.
«Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Управление технического обеспечения» и ООО «РЕМАГ2» заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля Toyota Camry в комплектации «Престиж Сейфти» стоимостью свыше 2,2 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые, предположительно, в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — Toyota Camry в вышеуказанной комплектации.
Арбитражный суд Свердловской области признал торги и заключенный контракт недействительными. На муниципальное учреждение возложена обязанность передать ООО «РЕМАГ2» автомобиль, а на общество возложена обязанность по возврату денежных средств учреждению.
Судебный акт в законную силу не вступил.
«Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Управление технического обеспечения» и ООО «РЕМАГ2» заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля Toyota Camry в комплектации «Престиж Сейфти» стоимостью свыше 2,2 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые, предположительно, в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — Toyota Camry в вышеуказанной комплектации.
Арбитражный суд Свердловской области признал торги и заключенный контракт недействительными. На муниципальное учреждение возложена обязанность передать ООО «РЕМАГ2» автомобиль, а на общество возложена обязанность по возврату денежных средств учреждению.
Судебный акт в законную силу не вступил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Закупка администрации Горноуральска автомобиля Mitsubishi Outlander признана недействительной
- Прокуратура проверит закупку иномарки за 1,5 млн рублей для нужд администрации Невьянска
- Прокуратура выявила нарушения при проведении торгов Белоярского ГО на поставку автомобиля
- Администрация Талицы расторгла контракт на поставку Toyota Camry по требованию прокуратуры
- Прокуратура уличила главу ГО Верхотурский Алексея Лиханова в незаконном приобретении автомобиля Toyota Camry стоимостью 1,2 млн рублей