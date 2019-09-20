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В Асбесте осудили двоих мужчин за разбойное нападение на центр микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей г. Арамиль Дмитрия Николаева и Кирилла Кизелева за разбойное нападение на центр микрозаймов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, они признаны виновными по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».



6 июня 2019 года обвиняемые прибыли в г. Асбест. Вооружившись ножом, напали на менеджера микрофинансовой организации и похитили денежные средства в сумме свыше 27 тыс. руб.



Асбестовский городской суд назначил Дмитрию Николаеву наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Кириллу Кизелеву — в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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