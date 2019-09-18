Новости дня
Администрация Екатеринбурга презентовала план строительства школ в районах-новостройках
18 сентябрь 2019 (10:27)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Администрация Екатеринбурга презентовала план реализации «тепловой карты», предполагающий насыщение новых районов города учебными заведениями. Уже сегодня в городе на разных стадиях проектирования и строительства находится 12 общеобразовательных школ. Согласно поставленной главой Екатеринбурга Александром Высокинским задаче, к 2025 году их должно стать более 20.
В первую очередь строительство новых школ будет вестись в районах, где особенно остро наблюдается нехватка мест в учебных заведениях, в том числе — в районах-новостройках. В рамках презентации проекта председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Александр Бочкарев и депутаты Екатеринбургской городской думы Елена Бондаренко, Сергей Воронин и Алексей Мещеряков посетили такие районы. Они осмотрели три школы в районах Солнечный (по улице Чемпионов), Академический (в 26-м квартале) и на улице Краснолесья, 22, находящиеся в разной степени готовности.
В 2020 году до начала учебного года будут сданы в эксплуатацию школы в Академическом (предусмотрена для занятий 1,2 тыс. учеников) и Солнечном (на 1 тыс. мест) районах. Быстрыми темпами строится школа на проспекте Академика Сахарова: строители зашли на площадку в январе 2019 года, сейчас готовность объекта составляет 70%. Рядом со школой будет стадион и игровой городок для школьников младшего возраста. В Солнечном рядом со школой расположено большое спортивное ядро с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадкой, площадкой для воркаута, а также полосой препятствий для занятий военной подготовкой. Помимо этого, один из двух предусмотренных в здании спортивных залов строители оборудуют скалодромом. Кроме того, к концу следующего года планируется завершить работы по возведению пристроя на 600 мест к школе № 181 (улица Краснолесья, 22), начатые в июле этого года. Строители уже завершили нулевой цикл и в ближайшее время приступят к возведению коробки здания.
По словам Николая Сметанина, все школы-новостройки будут оснащены современными инженерными системами — скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла, которые позволят сократить энергопотребление примерно на 20%.
Также депутаты комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы ознакомились на заседании с перспективами развития территории Широкореченского планировочного района (включает в себя районы Академический и Широкая речка).
Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов отметил, что стратегическое освоение данной территорий предполагает масштабное возведение объектов социальной инфраструктуры, инженерных сетей, а также дальнейшее активное строительство жилого фонда. По его словам, сбалансированное освоение территории Широкореченского планировочного района возможно при комплексном развитии социальной и транспортной сфер.
В первую очередь строительство новых школ будет вестись в районах, где особенно остро наблюдается нехватка мест в учебных заведениях, в том числе — в районах-новостройках. В рамках презентации проекта председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Александр Бочкарев и депутаты Екатеринбургской городской думы Елена Бондаренко, Сергей Воронин и Алексей Мещеряков посетили такие районы. Они осмотрели три школы в районах Солнечный (по улице Чемпионов), Академический (в 26-м квартале) и на улице Краснолесья, 22, находящиеся в разной степени готовности.
В 2020 году до начала учебного года будут сданы в эксплуатацию школы в Академическом (предусмотрена для занятий 1,2 тыс. учеников) и Солнечном (на 1 тыс. мест) районах. Быстрыми темпами строится школа на проспекте Академика Сахарова: строители зашли на площадку в январе 2019 года, сейчас готовность объекта составляет 70%. Рядом со школой будет стадион и игровой городок для школьников младшего возраста. В Солнечном рядом со школой расположено большое спортивное ядро с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадкой, площадкой для воркаута, а также полосой препятствий для занятий военной подготовкой. Помимо этого, один из двух предусмотренных в здании спортивных залов строители оборудуют скалодромом. Кроме того, к концу следующего года планируется завершить работы по возведению пристроя на 600 мест к школе № 181 (улица Краснолесья, 22), начатые в июле этого года. Строители уже завершили нулевой цикл и в ближайшее время приступят к возведению коробки здания.
По словам Николая Сметанина, все школы-новостройки будут оснащены современными инженерными системами — скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла, которые позволят сократить энергопотребление примерно на 20%.
Также депутаты комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы ознакомились на заседании с перспективами развития территории Широкореченского планировочного района (включает в себя районы Академический и Широкая речка).
Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов отметил, что стратегическое освоение данной территорий предполагает масштабное возведение объектов социальной инфраструктуры, инженерных сетей, а также дальнейшее активное строительство жилого фонда. По его словам, сбалансированное освоение территории Широкореченского планировочного района возможно при комплексном развитии социальной и транспортной сфер.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ
- Власти Екатеринбурга утвердили программу строительства и реконструкции школ в Академическом
- Власти Екатеринбурга утвердили список реконструкции городских школ
- В 2015 году в районе Академический появится новая школа
- В Екатеринбурге в 2015 году будет реконструировано восемь школ