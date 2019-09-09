Александр Высокинский презентовал геопортал Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского, который презентовал журналистам городской геопортал (в процессе разработки его называли «тепловой картой»). В нем содержится актуальная информация о социальной инфраструктуре города. На новом информационном ресурсе обозначены существующие школы и детские сады, а также те, что планируют построить до 2025 и 2035 года.Геопортал стал результатом работы администрации Екатеринбурга по анализу и поиску механизмов по обеспечению горожан местами в школах и детских садах.«Вы знаете, что Екатеринбург строит 1 млн кв. м. жилья в год. Вы знаете, что в последнее время мы достаточно сильно перегрузили учреждения социальной сферы. Вы знаете, что существуют вопросы, которыми надо заниматься и по детским садам, и по школам. Самое главное — мы должны информировать горожан о том, как ситуация у нас будет меняться. В каких районах мы будем строить новые школы. В каких районах мы будем строить детские сады», — рассказал Александр Высокинский.«Каждый из горожан должен иметь возможность войти на этот портал и посмотреть на карту, когда принимает решение поменять квартиру, купить квартиру, приобрести новое жилье своим детям. Он должны иметь возможность знать, как этот район будет развиваться. Это должно быть публично. Это должно быть прозрачно», — заявил глава города.По словам Александра Высокинского, новый геопортал должен служить не только источником информации для горожан, но и стать ресурсом для взаимодействия с населением. Свои предложения по его доработке уже сейчас можно направлять через электронную приемную администрации города. В дальнейшем его функционал планируется расширить. Так, например, жители города получат возможность отправлять фотографии с «мест преступления» коммунальных служб или подрядчиков по благоустройству города, условно говоря, рассказать, как закапывают строительный мусор в газон или кладут асфальт в снег и лужи.Также глава города ответил на открытую критику со стороны застройщиков.«Сегодня идет критика со стороны строителей. Им не нравится, что мы это мероприятие делаем публичным. Но строить дома без очереди на строительство той или иной школы для того, чтобы лучше продавалось жилье, у них больше не получится. Эта логика ушла у нас в прошлое», — сказал он.Еще одна задача, которую решает геопортал — сделать понятой и прозрачной для горожан картину по приоритетам распределения бюджетных средств на строительство объектов социальной сферы. На сегодняшний день сделан полный анализ потребностей жителей по всему городу. Для улучшения качества анализа он разделен не на 7 существующих, а на 57 районов. Все планируемые объекты обозначены с привязкой к конкретному источнику финансирования.Уже через три дня на геопортале появится та самая «тепловая карта», где в цвете будет обозначено, в каких районах достаточное количество мест в учебных заведениях, а в каких — недостаток.Согласно данным, которые озвучил замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин, сегодня в городе строятся школы общей вместимостью 5,4 тыс. мест. Разработана проектная документация на 4 тыс. мест и проектирование еще на 7,5 тыс. мест.«Мы ждем такой же качественной инфраструктуры, которую мы получаем во всех новых зданиях. Мы говорим не только о создании новых мест, нужно еще поддерживать и модернизировать существующую сеть образовательных организаций. Капитальный ремонт — очень важное направление нашей деятельности», — сказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.Глава города подчеркнул, что работа на строительстве школ и детсадов не закончится. С постепенным переходом на односменное обучение придется расширять количество мест в учреждениях дополнительного образования, так как все дети будут выходить из школы и идти в секции и школы искусств в одно время.Александр Высокинский напомнил, что Екатеринбург — единственный город в России, где в школе есть класс «х». По его словам, такой высокой рождаемости недостаточно просто радоваться. Нужно строить детские сады и школы для комфортного проживания каждого жителя.