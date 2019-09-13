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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi должника возле здания ФНС
13 сентябрь 2019 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль должника на парковке возле Федеральной налоговой службы. Его собственник задолжал 184 тыс. руб.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, часть долга составляли налоговые платежи, и погашать их мужчина не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель решил арестовать обнаруженный Mitsubishi Pajero должника.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества все средства будут перечислены взыскателю», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, часть долга составляли налоговые платежи, и погашать их мужчина не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель решил арестовать обнаруженный Mitsubishi Pajero должника.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества все средства будут перечислены взыскателю», — говорится в сообщении.
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