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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi должника возле здания ФНС

13 сентябрь 2019 (14:40)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль должника на парковке возле Федеральной налоговой службы. Его собственник задолжал 184 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, часть долга составляли налоговые платежи, и погашать их мужчина не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель решил арестовать обнаруженный Mitsubishi Pajero должника.

«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества все средства будут перечислены взыскателю», — говорится в сообщении.

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