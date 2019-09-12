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В Челябинске директор строительной фирмы погасил 2,3 млн рублей долга из-за угрозы потери экскаватора-погрузчика
12 сентябрь 2019 (15:54)
УрБК, Челябинск, 12.09.2019. В Челябинске директор строительной фирмы единовременно погасил 2,3 млн руб. кредитной задолженности после требования судебного пристава предоставить для ареста предмет залога по кредиту — экскаватор-погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
«Не дали результата ограничение права выезда должника за рубеж и ограничение регистрационных действий с принадлежащей ему недвижимостью — квартирой и жилым домом в Челябинске, земельным участком, двумя производственными помещениями в Златоусте, а также с залоговой техникой. Зарегистрированные за ним многочисленные банковские счета оказались пусты. Встретиться с бизнесменом по адресу его регистрации не удалось — дверь никто не открыл, однако оставленное ему письмо от пристава с требованием предоставить экскаватор-погрузчик для ареста он все-таки прочел и поспешил погасить долг», — отмечает пресс-служба.
Должнику также пришлось погасить исполнительский сбор в размере 161 тыс. руб.
«В настоящее время оба исполнительных производства — о взыскании кредиторской задолженности и исполнительского сбора, окончены фактическим исполнением», — говорится в сообщении.
«Не дали результата ограничение права выезда должника за рубеж и ограничение регистрационных действий с принадлежащей ему недвижимостью — квартирой и жилым домом в Челябинске, земельным участком, двумя производственными помещениями в Златоусте, а также с залоговой техникой. Зарегистрированные за ним многочисленные банковские счета оказались пусты. Встретиться с бизнесменом по адресу его регистрации не удалось — дверь никто не открыл, однако оставленное ему письмо от пристава с требованием предоставить экскаватор-погрузчик для ареста он все-таки прочел и поспешил погасить долг», — отмечает пресс-служба.
Должнику также пришлось погасить исполнительский сбор в размере 161 тыс. руб.
«В настоящее время оба исполнительных производства — о взыскании кредиторской задолженности и исполнительского сбора, окончены фактическим исполнением», — говорится в сообщении.
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