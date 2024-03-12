В Сысерти водителя экскаватора-погрузчика будут судить за гибель мастера на строительной площадке

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...30.06.2022 Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых в гибели рабочего на заводе РУСАЛа в Каменске-Уральском
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...18.03.2022 В Свердловской области из-за гибели подчиненного под суд отправлен мастер «ГостСтрой»
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. Сотрудники прокуратуры города Новоуральск утвердили обвинительное заключение по ...21.10.2021 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего на стройплощадке ЖК «Татлин»
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. В Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Татлин», расположенного по улице ...06.04.2017 В Екатеринбурге мастера УК «Верх-Исетская» будут судить за гибель подчиненного при уборке снега с крыши
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по ...