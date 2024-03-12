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В Сысерти водителя экскаватора-погрузчика будут судить за гибель мастера на строительной площадке

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя экскаватора-погрузчика. Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в рабочее время 27 февраля 2024 года водитель на строительной площадке в селе Патруши, не убедившись в отсутствии людей в границах рабочей зоны, выполнял работы по выемке обводненного грунта. В ходе работ экскаватор-погрузчик упал на бок и придавил мастера, который готовил котлован к последующему возведению объекта.

«От полученных травм мастер скончался на месте происшествия. Погибший по гражданско-правовому договору подряда работал на стройке вблизи села Патруши, где выполнял обязанности бригадира и мастера», — пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.
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