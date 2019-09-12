Новости дня
В Ирбите суд принудил индивидуального предпринимателя вернуть деньги за некачественную обувь
12 сентябрь 2019 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Ирбите суд принудил индивидуального предпринимателя вернуть деньги клиенту за некачественную обувь, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Как отмечают представители ведомства, житель Тавды в декабре 2018 года приобрел три пары обуви, оплатив частично путем безналичного расчета по карте и частично бонусами «Спасибо от Сбербанка» и бонусами «Карри». Но в течение гарантийного срока (90 дней) в обуви были выявлены недостатки — треснула, отклеилась подошва, продавился каблук. Покупатель обратился в магазин с претензией о возврате денежных средств за некачественную обувь, но ему было отказано по причине нарушенного гарантийного срока.
«Предприниматель ссылался на то, что потребитель обратился с претензией на 91 день с момента покупки товара. Гражданин несколько раз обращался к продавцу в устной форме, желая решить данный вопрос в досудебном порядке, но его требования не были удовлетворены, и он вынужден был обратиться в Ирбитский консультационный пункт для потребителей за юридической помощью в восстановлении его нарушенных прав. Специалистом было подготовлено исковое заявление в суд», — отмечает пресс-служба.
В результате суд вынес решение в пользу потребителя, магазин возместит клиенту за некачественную обувь около 7 тыс. руб., в том числе более 1 тыс. руб. неустойки, 1,7 тыс. руб. — компенсации юридических услуг, 1 тыс. руб. — морального вреда, 2 тыс. руб. — штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.
«Кроме того, потребителю возвращены бонусы программы «Спасибо от Сбербанка» в количестве 1 919 бонусов, а также бонусы «Карри» в количестве 701 бонус», — уточняется в сообщении.
Как отмечают представители ведомства, житель Тавды в декабре 2018 года приобрел три пары обуви, оплатив частично путем безналичного расчета по карте и частично бонусами «Спасибо от Сбербанка» и бонусами «Карри». Но в течение гарантийного срока (90 дней) в обуви были выявлены недостатки — треснула, отклеилась подошва, продавился каблук. Покупатель обратился в магазин с претензией о возврате денежных средств за некачественную обувь, но ему было отказано по причине нарушенного гарантийного срока.
«Предприниматель ссылался на то, что потребитель обратился с претензией на 91 день с момента покупки товара. Гражданин несколько раз обращался к продавцу в устной форме, желая решить данный вопрос в досудебном порядке, но его требования не были удовлетворены, и он вынужден был обратиться в Ирбитский консультационный пункт для потребителей за юридической помощью в восстановлении его нарушенных прав. Специалистом было подготовлено исковое заявление в суд», — отмечает пресс-служба.
В результате суд вынес решение в пользу потребителя, магазин возместит клиенту за некачественную обувь около 7 тыс. руб., в том числе более 1 тыс. руб. неустойки, 1,7 тыс. руб. — компенсации юридических услуг, 1 тыс. руб. — морального вреда, 2 тыс. руб. — штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.
«Кроме того, потребителю возвращены бонусы программы «Спасибо от Сбербанка» в количестве 1 919 бонусов, а также бонусы «Карри» в количестве 701 бонус», — уточняется в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле с салона меха и кожи Point взыскали более 800 тыс. рублей за некачественную шубу
- В Асбесте суд обязал предпринимателя выплатить более 12 тыс. рублей за продажу некачественной мебели
- Интернет-магазин Е96 заплатит за нарушение прав потребителя более 18 тыс. рублей
- С ООО «Техносила» взыскано 60 тыс. рублей в пользу потребителя за нарушение сроков ремонта бытовой техники
- В магазине «Корпорация Центр» покупателю отказали в проведении экспертизы некачественного товара