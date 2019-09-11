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В Свердловской области муниципальное предприятие «Водоресурс» задолжало зарплату 53 сотрудникам
11 сентябрь 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Свердловской области МУП Артинского городского округа «Водоресурс» задолжало сотрудникам более 1,3 млн руб. заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как отмечает надзорное ведомство, с февраля по июнь 2019 года на предприятии образовалась задолженность перед 53 сотрудниками. Прокуратура в мае-июле 2019 года направила 53 заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы, которые судом удовлетворены. Вскоре задолженность была полностью погашена.
Кроме того, главному бухгалтеру объявлен выговор, и она переведена на должность бухгалтера. В отношении и.о. директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
В итоге обвиняемый был оштрафован, а в рамках исполнения требований пункта 3 статьи 213.30 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» он переведен на должность главного инженера предприятия.
Как отмечает надзорное ведомство, с февраля по июнь 2019 года на предприятии образовалась задолженность перед 53 сотрудниками. Прокуратура в мае-июле 2019 года направила 53 заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы, которые судом удовлетворены. Вскоре задолженность была полностью погашена.
Кроме того, главному бухгалтеру объявлен выговор, и она переведена на должность бухгалтера. В отношении и.о. директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
В итоге обвиняемый был оштрафован, а в рамках исполнения требований пункта 3 статьи 213.30 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» он переведен на должность главного инженера предприятия.
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