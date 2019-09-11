Новости дня
В Екатеринбурге еще на месяц закрыли перекресток ул. Фрезеровщиков и Старых большевиков
11 сентябрь 2019 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге перекрытие перекрестка ул. Фрезеровщиков и Старых большевиков продлили до 15 октября 2019 года. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.
Ранее строители перекрывали этот перекресток с 17 августа по 5 сентября из-за строительства трамвайной линии.
Ранее строители перекрывали этот перекресток с 17 августа по 5 сентября из-за строительства трамвайной линии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков
- В Екатеринбурге перекрывают движение на двух перекрестках
- В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Старых большевиков
- В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Старых большевиков
- В Екатеринбурге на две недели закроют движение на перекрестке Шефской и Энтузиастов