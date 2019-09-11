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В Екатеринбурге еще на месяц закрыли перекресток ул. Фрезеровщиков и Старых большевиков

11 сентябрь 2019 (10:39)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге перекрытие перекрестка ул. Фрезеровщиков и Старых большевиков продлили до 15 октября 2019 года. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.

Ранее строители перекрывали этот перекресток с 17 августа по 5 сентября из-за строительства трамвайной линии.

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