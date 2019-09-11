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ММК приступил к реконструкции газоотводящего тракта от аглофабрики № 3

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в рамках реализации экологической программы началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3.



По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, этот проект позволит значительно снизить техногенное воздействие на окружающую среду. Проект реконструкции предусматривает замену газохода, соединяющего аглофабрику и сероулавливающие установки (СУУ) аглоцеха, на конструкцию большего размера, что позволит обеспечить очистку всех аглогазов от аглофабрики.



«Всего предстоит в течение месяца смонтировать более 220 м газохода диаметром 5,4 м. Вес металлоконструкций составит более 650 т. Завершить монтажные работы планируется к концу сентября. Проектирование объекта началось в 2017 году; в 2018 году была выполнена реконструкция подземной части газоотводящего тракта — «борова» — с расширением сечения и изменением конструкции соединительного узла с наземным газоходом. Уже в текущем году заблаговременно велись работы по изготовлению и сборке отдельных элементов: нанесена химзащита и выполнена футеровка в секциях», — говорится в сообщении.



Общая стоимость проекта реконструкция газоотводящего тракта составляет 190 млн руб.

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