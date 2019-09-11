Новости дня
ММК приступил к реконструкции газоотводящего тракта от аглофабрики № 3
11 сентябрь 2019 (10:22)
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в рамках реализации экологической программы началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3.
По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, этот проект позволит значительно снизить техногенное воздействие на окружающую среду. Проект реконструкции предусматривает замену газохода, соединяющего аглофабрику и сероулавливающие установки (СУУ) аглоцеха, на конструкцию большего размера, что позволит обеспечить очистку всех аглогазов от аглофабрики.
«Всего предстоит в течение месяца смонтировать более 220 м газохода диаметром 5,4 м. Вес металлоконструкций составит более 650 т. Завершить монтажные работы планируется к концу сентября. Проектирование объекта началось в 2017 году; в 2018 году была выполнена реконструкция подземной части газоотводящего тракта — «борова» — с расширением сечения и изменением конструкции соединительного узла с наземным газоходом. Уже в текущем году заблаговременно велись работы по изготовлению и сборке отдельных элементов: нанесена химзащита и выполнена футеровка в секциях», — говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта реконструкция газоотводящего тракта составляет 190 млн руб.
По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, этот проект позволит значительно снизить техногенное воздействие на окружающую среду. Проект реконструкции предусматривает замену газохода, соединяющего аглофабрику и сероулавливающие установки (СУУ) аглоцеха, на конструкцию большего размера, что позволит обеспечить очистку всех аглогазов от аглофабрики.
«Всего предстоит в течение месяца смонтировать более 220 м газохода диаметром 5,4 м. Вес металлоконструкций составит более 650 т. Завершить монтажные работы планируется к концу сентября. Проектирование объекта началось в 2017 году; в 2018 году была выполнена реконструкция подземной части газоотводящего тракта — «борова» — с расширением сечения и изменением конструкции соединительного узла с наземным газоходом. Уже в текущем году заблаговременно велись работы по изготовлению и сборке отдельных элементов: нанесена химзащита и выполнена футеровка в секциях», — говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта реконструкция газоотводящего тракта составляет 190 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ММК запустил новую аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей
- ММК планирует модернизировать коксохимическое производство
- Полпреду президента РФ в УрФО рассказали о природоохранных мероприятиях ММК
- ММК продолжает строительство новой аглофабрики общей стоимостью около 22 млрд рублей
- В I полугодии ММК инвестировал в природоохранные мероприятия 1,64 млрд рублей