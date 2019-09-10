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В Екатеринбурге изменили порядок проведения общегородских опросов
10 сентябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за изменение порядка проведения общегородских опросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно поправкам, теперь городские опросы можно проводить анонимно и на специальных пунктах для голосования. Новации предложил глава города Александр Высокинский — до этого опросы проводили путем поквартирных обходов.
«Принятие поправок в действующий документ, безусловно, является первым и правильным шагом к проведению легитимного опроса. Рад, что большинство депутатов поддержало нашу инициативу. Можно с уверенностью утверждать, что у муниципалитета расширился спектр инструментов для обсуждения актуальных и злободневных проблем», — рассказал Александр Высокинский.
«Я поддержал инициативу администрации города, поскольку еще прошлому созыву думы стоило поднимать данный вопрос для того, чтобы наиболее корректно выявлять потребности екатеринбуржцев. Необходимо дальше оптимизировать работу и в полной мере соответствовать современным требованиям», — заявил депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков.
Отметим, что общегородской опрос екатеринбуржцев о выборе места под строительство храма святой Екатерины намечен на октябрь. На выбор предложат пустырь на пересечении улиц Белинского — Фурманова (участок в федеральной собственности), площадку за Макаровским мостом и улицу Горького, где был Уральский приборостроительный завод.
Согласно поправкам, теперь городские опросы можно проводить анонимно и на специальных пунктах для голосования. Новации предложил глава города Александр Высокинский — до этого опросы проводили путем поквартирных обходов.
«Принятие поправок в действующий документ, безусловно, является первым и правильным шагом к проведению легитимного опроса. Рад, что большинство депутатов поддержало нашу инициативу. Можно с уверенностью утверждать, что у муниципалитета расширился спектр инструментов для обсуждения актуальных и злободневных проблем», — рассказал Александр Высокинский.
«Я поддержал инициативу администрации города, поскольку еще прошлому созыву думы стоило поднимать данный вопрос для того, чтобы наиболее корректно выявлять потребности екатеринбуржцев. Необходимо дальше оптимизировать работу и в полной мере соответствовать современным требованиям», — заявил депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков.
Отметим, что общегородской опрос екатеринбуржцев о выборе места под строительство храма святой Екатерины намечен на октябрь. На выбор предложат пустырь на пересечении улиц Белинского — Фурманова (участок в федеральной собственности), площадку за Макаровским мостом и улицу Горького, где был Уральский приборостроительный завод.
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