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Жители Дегтярска почти на сутки остались без холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Ограничение подачи воды жителям Дегтярска возникло вечером 9 сентября из-за утечки в трубе, подающей воду из реки Чусовая.



Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на главу городского округа Владимира Пильникова, холодное водоснабжение жителей Дегтярска будет полностью восстановлено не позднее 16 часов 10 сентября.



К настоящему моменту ремонтные работы, в которых было задействовано 8 специалистов горводоканала и две единицы техники, завершены. Сейчас на насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей для дальнейшей бесперебойной подачи воды в город.



«До этого времени подвоз питьевой воды для жителей организован, пребывание детей в детских садах по согласованию с управлением образования отменено, Дегтярская городская больница необходимым запасом воды обеспечена», — говорится в сообщении.

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