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Сотрудники частного медицинского центра похитили у екатеринбуржцев более 300 тыс. рублей
10 сентябрь 2019 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ местного УМВД России.
С июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра, расположенного по адресу ул. Белинского, 86, обзванивали жителей всей области и приглашали на бесплатное обследование. После осмотра работники учреждения убеждали пройти дорогостоящее лечение в их организации. В ряде случаев у клиентов центра отсутствовали указанные заболевания, либо предлагаемые услуги были немедицинского назначения.
«С пациентами заключались договоры об оказании платных медицинских услуг и похищались денежные средства путем предоставления им возможности непосредственно в медицинском центре заключить кредитный договор для оплаты навязанных им услуг на суммы в размере около 100 тыс. руб. и более. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба, установленная в настоящее время, уже составила более 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 Следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
С июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра, расположенного по адресу ул. Белинского, 86, обзванивали жителей всей области и приглашали на бесплатное обследование. После осмотра работники учреждения убеждали пройти дорогостоящее лечение в их организации. В ряде случаев у клиентов центра отсутствовали указанные заболевания, либо предлагаемые услуги были немедицинского назначения.
«С пациентами заключались договоры об оказании платных медицинских услуг и похищались денежные средства путем предоставления им возможности непосредственно в медицинском центре заключить кредитный договор для оплаты навязанных им услуг на суммы в размере около 100 тыс. руб. и более. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба, установленная в настоящее время, уже составила более 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 Следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
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